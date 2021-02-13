شيخ دلير: توجد مشاكل كبيرة ستعترض عملية التصويت على الموازنة

2021/02/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، وجود مشاكل وصفتها بالكبيرة ستعترض عملية التصويت على الموازنة الاتحادية.

وقالت دلير في تصريحات صحفية إن اللجنة المالية النيابية لم تحسم حصة الإقليم في الموازنة على الرغم من انتهاء اجتماعات اللجنة بشأن الموازنة وهذا سيعيق التصويت في حال بقاء المشاكل العالقة من دون حل، مشيرة إلى أن المشاكل الرئيسية تتعلق بعد الاتفاق على كيفية تسليم نفط الإقليم الى بغداد وكيفية دفع الأموال مقابل ذلك.

وأوضحت أن الإقليم مع حسم النقاط الخلافية طبقا للدستور، إلا أن هناك كتلا سياسية ترفض الامر وتضع المشاكل أمام حسم النقاط الخلافية.

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