وزير الصحة يتحدث عن رصد مقلق لتزايد الإصابات بكورونا

2021/02/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة حسن التميمي أن مراكز الرصد الوبائي رصدت تطورات مقلقة بتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال التميمي إن الجهات الصحية قلقة من زيادة اعداد الاصابات في العراق والنجف خصوصا، مؤكدا أن وزارة الصحة ذاهبة لإصدار إجراءات مشددة وتطبيق قانون الصحة العامة بحق المخالفين للتعليمات الوقائية.

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