الرد السريع تعتقل 17 متهما بنزاع عشائري في محافظة ميسان

2021/02/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت قوات الرد السريع اعتقال سبعة عشر متهما إثر اندلاع نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وأكدت قوة الرد السريع في بيان أن مفارز اللواء الرابع ألقت القبض على سبعة عشر متهما بسبب نزاع عشائري في منطقة الصخرة بناحية العزير بمحافظة ميسان، ومصادرة عددا من الأسلحة الخفيفة ليتم تسليمهم الى الجهات المعنية.

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