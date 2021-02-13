طلب نيابي ’’عاجل’’ لشراء منظومة دفاع جوي

2021/02/13 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، اليوم السبت، عن تقديم لجنته طلباً عاجلاً إلى اللجنة المالية النيابية، والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من أجل تخصيص مبالغ كافية لشراء منظومة دفاع جوي متطورة.

وقال آمرلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأمن النيابية قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك للجنة المالية، طلباً من أجل تخصيص مبالغ مالية كافية لشراء منظومة دفاع جوي متطورة".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة الأمريكية رفضت العديد من الطلبات العراقية بشأن تجهيز البلاد بمنظومة الدفاع الجوية، من أجل أن تستمر سيطرتها على الأجواء العراقية وضرب من تشاء".

وبين، أن "هناك الكثير من الدول الاقليمية والأوربية أعلنت عن استعدادها لتجهيز العراق في منظومة الدفاع وكذلك بأسلحة متطورة، وما نحتاجه هو تخصيص المبالغ الكافية لذلك".

وأكد قائد الدفاع الجوي، اللواء معن السعدي، في وقت سابق، ان الاجواء العراقية تحت سيطرة منظومات الدفاع الجوي العراقية، مشيرا الى ان جميع الطائرات التي تدخل في الاجواء العراقية تكون مراقبة ومتابعة من قبل الرادارات العراقية.

وقال السعدي، في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاجواء العراقية، من الشمال الى اقصى الجنوب تحت سيطرة الدفاع الجوي العراقي، ومنظوماتنا مستمرة في مراقبة كل شاردة وواردة في الاجواء العراقية".

وأردف ان "اي طائرة لا تدخل الاجواء العراقية، الا بعد حصولها على موافقات اصولية من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ونزولاً، عبر سلسلة مراجع"، مشيرا الى ان "هناك تنسيق عال مع سلطة الطيران المدني في متابعة الطائرات المدنية التي تدخل الاجواء العراقية".

واضاف ان "الدفاع الجوي العراقي يعمل على تطوير نفسه باستمرار"، مشيرا الى انه "وخلال السنتين المقبلتين سيكون الدفاع الجوي العراقي يضاهي انظمة الدفاعات الجوية في بلدان العالم".

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