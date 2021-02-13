عمليات سامراء تكشف حقيقة حادثة انفجار سيارة مفخخة على عناصر داعش

2021/02/13 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

كشفت قيادة عمليات سامراء، السبت (13 شباط 2021)، حقيقة حادث انفجار سيارة مفخخة على عناصر تنظيم داعش في المدينة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تحدث عن مقتل 21 داعشياً بضغط زر عجلة مفخخة من قبل الدواعش ضمن قاطع سامراء غير صحيح، وبالرغم من ان الخبر لو كان صحيحا هو خبر مفرح الا انه للأسف لا صحة لهذا التصريح".

وتابع البيان: "نرجو من الاخوة الصحفيين توخي الدقة في نقل الخبر وعدم تنسيب التصريحات لشخصيات وقادة لا صحة لها بالأساس".

يُشار إلى أن عدداً من وسائل الإعلام تداولت صباح اليوم، خبراً مفاده مقتل 21 إرهابياً جراء ضغط زر خاطئ أدى إلى تفجير عجلة مفخخة في سامراء.

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