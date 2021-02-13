‏⁧‫روسيا‬⁩ تدعو ⁧‫العراق‬⁩ رسميا للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر

2021/02/13 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت ‏⁧‫روسيا‬ ⁧‫العراق‬⁩ رسميا للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر " ⁧‫أستانا‬⁩ "حول الأزمة السورية المزمع عقده بمدينة ⁧‫سوتشي‬⁩ الروسية في 2021/2/16.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان : نزار الخيرالله الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية التقى السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، لبحث مختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين".وسلم السفير الروسي دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر (مسار استانا) الخامس عشر المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية للفترة 16-17/ 2 / 2021 والذي سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.وأكد الجانبان خلال اللقاء على التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الازمة السورية و ضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية.كما تناول اللقاء مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، و إمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا، كذلك تمت مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي(سبوتنك v) المضاد لفايروس كورونا./انتهى8

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