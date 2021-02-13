كتلة النهج الوطني تقدم مجموعة اجراءات لمنع تكرار هجمات الارهاب على مواقع القوات الامنية

2021/02/13 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت كتلة النهج الوطني مجموعة اجراءات لمنع تكرار هجمات الارهاب على مواقع القوات الامنية.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان :" ان جرائم داعش الارهابية بالتعرض على نقاط للجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تتكرر بشكل دوري ، وتسفر هذه الهجمات للاسف الشديد عن وقوع شهداء في صفوف قواتنا المسلحة والأمنية "، مبينا :" ان استمرار هذه الهجمات الارهابية دون معالجة حاسمة سيؤدي بمرور الوقت للتأثير السلبي على معنويات القوات الأمنية ويوسع امتداد التنظيم الارهابي في العديد من المناطق ويهيئ له متعاونين جراء هذه الأنشطة الاجرامية المتكررة".وشدد على انه "من الضروري اعتماد مجموعة اجراءات لمواجهة هذه الهجمات الارهابية من خلال :1.أخذ زمام المبادرة وتنفيذ عمليات تعرضية استباقية واسعة بشكل دوري على المناطق التي تنطلق منها تلك الجماعات او تتخذ منها محطات للإعداد والتهيئة لهجماتها الإجرامية.2.تكثيف الجهد الاستخباري التعبوي وتحفيز الفعاليات الاجتماعية المؤثرة لدعم القوات في توفير المعلومات عن الارهابيين في مناطق نشاط تلك الجماعات ، مقرا او مسارات تسلكها للوصول لتنفيذ أعمالها الارهابية .3.تجنب أسلوب نشر نقاط واهنة ضعيفة التحصين فتكون أهدافا يستهدفها الارهاب بسهولة وإعادة الانتشار بما يحقق حماية وتحصينا لنقاط انتشار القوات المسلحة والأمنية وتوزيعها وفق الحاجة الواقعية للتضييق على تحركات الجماعات الارهابية .4.ضرورة خضوع جميع حركات وعمليات القوات الأمنية في قاطع المسؤولية لوحدة القيادة والسيطرة من قبل قيادة عمليات القاطع لتجنب الوقوع في خسائر غير مبررة نتيجة عدم مراعاة توفير الاسناد اللازم لترجيح موقف القوة المنفذة للواجب .5.الاهتمام بتغطية المساحات والمناطق السائبة في الحدود الفاصلة بين قيادات القواطع واعتماد آلية انتشار رصينة تحرم الارهاب من حرية التنقل من خلالها والوصول إلى أهداف عسكرية حيوية .6.تنفيذ خطة متكاملة لتأمين الحدود مع سوريا ، من تحصينات وتقنيات ووسائل رصد مع ادامة العمليات النوعية الدورية على مسارات حركة وتسلل الإرهابين بشكل مستمر ، وهي غالبا محددة ومشخصة لدى الأجهزة الاستخبارية والأمنية .7.مساءلة قادة وآمري القواطع التي تتكرر فيها الخروقات الأمنية وإسناد المسؤوليات للقيادات العسكرية الميدانية المخلصة المهنية .8.يعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني جلسات تقييم وتحليل بحضور القيادات الميدانية لكل القواطع التي تشهد تكرر الخروقات ، لتطلع السلطات الأمنية العليا بشكل مباشر على التحديات ومتطلبات الميدان الضرورية ./انتهى8

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