مؤيد اللامي يزور كربلاء ويتحدث عن انتخابات فرع نقابة الصحفيين بالمحافظة (صور)

2021/02/13 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس

اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي،

السبت، ان النقابة ستساند بقوة فرع

النقابة الذي سيفوز في الانتخابات التي

ستجري اليوم لفرع النقابة في كربلاء.

وقال اللامي في حديث خصه

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