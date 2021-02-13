مسؤول عراقي: تشريع قانون الموازنة سيفصح عن بدء تطبيق الاتفاقية الصينية

2021/02/13 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تشريع قانون الموازنة سيفصح عن بدء تطبيق الاتفاقية الصينية.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن تمويلات المشاريع في اتفاق إطار التعاون مع الصين، تستقر من خلال …

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