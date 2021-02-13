البرلمان يتجه الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/02/13 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، السبت، تعديل قانون المحكمة الاتحادية وليس إقرار قانون جديد، الذي قال إنه يتضمن فقرة ستكون “محل جدل”.

وقال العتابي في تصريح صحفي، إن “البرلمان يتجه نحو رأيين لقانون المحكمة الاتحادية، أما إنجاز قانون جديد أو تعديل القانون السابق”، مبيناً أن “إكمال قانون المحكمة الاتحادية سيكون في الفصل التشريعي المقبل، كون الجلسة المقبلة ستقتصر على الموازنة”.

وأشار العتابي إلى أن “الأيام المتبقية من العطلة التشريعية أقل من شهر، وسيباشر بعدها مجلس النواب وستكون أهم أولوياته قانون المحكمة الاتحادية“.

وتابع، أن “تعديل القانون السابق هو الأقرب الى الإنجاز لأن إقرار قانون جديد يتضمن فقهاء الشريعة وهذا سيكون محل جدل واختلاف في وجهات النظر”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد، أمس الأول الخميس (11 شباط 2021)، عزم البرلمان على تشريع قانون المحكمة الاتحادية في الفصل التشريعي المقبل.

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