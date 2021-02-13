الهجرة تعلن عن غلق عشرة مخيمات للنازحين باقليم كردستان قريباً

2021/02/13 | 13:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك كشفت وزيرة الهجرة ايفان فايق جابرو في حديثها لاحدى البرامج التلفزيونية العراقية أنه سيتم البدء بغلق عشرة مخيمات للنازحين في اقليم كردستان شمال البلاد.وأشارت جابرو، الى أن “هناك 16 مخيما للنازحين بمحافظة دهوك قاطنيها ذو اغلبية ايزيدية وان واحد من المخيمات يضم 3 الاف عائلة ايزيدية”.وذكرت جابرو أن “ليس …

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