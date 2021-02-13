بالفيديو... إصطدام أكثر من 130 سيارة في الولايات المتحدة

2021/02/13 | 13:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث مروري مروع، في ولاية تكساس الأمريكية، بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وذلك إثر تصادم أكثر من 130 سيارة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6 صباحا، وكان أغلب السائقين من العاملين في المستشفيات والطوارئ وأفراد الشرطة المتجهين من وإلى أماكن عملهم.

وقال جيم ديفيس، رئيس قسم مكافحة الحرائق في فورت وورث، "كان هناك العديد من الأشخاص المحاصرين داخل حدود سياراتهم واحتاجو إلى استخدام معدات إنقاذ خاصة".



وفقا لـ " apnews".

وقال مات زافادسكي، المتحدث باسم ميدستار، التي تقدم خدمة الإسعاف للمنطقة، إن 65 شخصا على الأقل عولجوا في المستشفيات، 36 منهم نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع التحطم، بينهم ثلاثة إصابات خطيرة.



وأضاف أن الكثيرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

وقال مايكل دريفدال، المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، إن الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجح عن الجليد الذي غطى الطريق.

وقال ستيف جوس، خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الوطنية، إن العاصفة الجليدية جاءت في شكل دوامة قطبية تتحرك قرب الحدود الأمريكية الكندية.

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PUKmedia / وكالات

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