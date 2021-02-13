تفشٍ مقلق لفيروس كورونا في العراق: هل يعود الحظر والإغلاق اليوم؟

2021/02/13 | 13:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات بتعليق جديد للدوام في المدارس والجامعات (يونس كلش/الأناضول)

من المتوقع أن تصدر خلية الأزمة في العراق، اليوم السبت، قرارات مشددة للوقاية من التفشي المتسارع لفيروس كورونا، والذي بدأ يسجل تصاعداً يومياً بنسب الإصابات في عموم المحافظات، في وقت يتراجع فيه الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأكّد مسؤولون أنّ من بين القرارات المتوقع اتخاذها، السبت، العودة إلى حظر التجول الجزئي وتعليق الدوام في المدارس والجامعات وبعض الدوائر.

ويوم أمس الجمعة، بلغت نسبة الإصابات اليومية في عموم المحافظات 2530 إصابة، ووفاة 13، مقابل تعافي 1008 مصابين.

ووجّهت وزارة الصحة نداء إلى المواطنين، حذّرتهم فيه من موجة شديدة للفيروس، يمكن أن تجرّ البلاد نحو وضع خطير يؤثر سلباً على الوضع الصحي فيها، داعية إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية، من لبس الكمامة والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي تحدّ من الإصابات".

وتدرس خلية الأزمة، اليوم السبت، اتخاذ قرارات عدّة للحدّ من انتشار الفيروس. وقال نائب رئيس الخلية، جواد الموسوي، في بيان إنّ "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستناقش تعليق الدوام في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، واعتماد التعليم الإلكتروني، وسترفع مقترح العودة إلى الحظر الجزئي اليومي بعد الساعة السابعة مساءً حتى صباح اليوم التالي، كما تدرس الخلية تقليص الدوام في الدوائر الحكومية إلى 50%".

وحذّر الموسوي من أنّ "الاستهانة بالفيروس سيؤدي إلى كارثة في البلاد، ولا سيما أنّ كل الدلائل تؤكد أننا دخلنا في بداية الموجة الثانية للجائحة، وأنها ستكون أقسى وأشد، كونها أكثر انتشاراً وتصيب أعماراً أصغر من سابقتها". وشدّد على أنّ "الاستهانة بهذه الموجة سيؤدي إلى انهيار المؤسسات الصحية في البلاد".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لحثّ المواطن على الالتزام بالتعليمات الصحية".

بينما وصل وزير الصحة، حسن التميمي، ليل أمس، إلى محافظة النجف، بسبب الزيادة المتسارعة بالإصابات فيها، وأعرب عن قلقه من الوضع الوبائي في البلاد. وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقده في ساعة متأخرة من الليل، "نحن قلقون جداً من الوضع الوبائي في البلاد، نحتاج إلى دعم من اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأضاف أنّ البلاد بحاجة إلى وعي المواطن في مواجهة الوباء وضرورة فهم خطورته.

وأكّد أنّ "الوزارة أضافت 80 مستشفى و70 مختبراً و 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، وأدخلت مختبرات جديدة خاصة بالسلالات الجديدة قيد الخدمة، وأصبحت الفحوص المخبرية الخاصة بالسلالات المتحورة متوفرة في هذه المختبرات". وأكّد أنّ "الوزارة ستتعاقد مع شركات عالمية لتشغيل مستشفى النجف التعليمي ومستشفيات مماثلة".

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