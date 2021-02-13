عمليات سامراء تنفي حادثة انفجار سيارة مفخخة على عناصر داعش

2021/02/13 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة عمليات سامراء، اليوم السبت حقيقة حادث انفجار سيارة مفخخة على عناصر تنظيم داعش في المدينة.

وقالت القيادة في بيان لها إن "الأنباء التي تحدث عن مقتل 21 داعشياً بضغط زر عجلة مفخخة من قبل الدواعش ضمن قاطع سامراء غير صحيح، وبالرغم من ان الخبر لو كان صحيحا هو خبر مفرح الا انه للأسف لا صحة لهذا التصريح".

وتابع البيان: "نرجو من الاخوة الصحفيين توخي الدقة في نقل الخبر وعدم تنسيب التصريحات لشخصيات وقادة لا صحة لها بالأساس".

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