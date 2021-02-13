الاقتصاد النيابية ترجح التصويت على الموازنة الأسبوع الحالي

2021/02/13 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن التصويت على قانون الموازنة سيكون منتصف الأسبوع الحالي.

وقالت عضو اللجنة ميادة النجار، إن "الأجواء حتى الآن إيجابية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وتم الاتفاق على مضمون مشروع قانون الموازنة ولم يتبق منها غير "حصة إقليم كوردستان وبعض الجداول"، بحسب النجار، مرجحة أن "يكون يومي عرض القانون للتصويت وتمريره الأسبوع الحالي في يومي الإثنين او الثلاثاء".

وفي السياق طالب النائب، منصور البعيجي، رئاسة مجلس النواب تحديد موعد عقد جلسة للتصويت على قانون موازنة العام الحالي وعدم تأخير اقرارها أكثر، معتبراً أن حصة اقليم كردستان "المشكلة الأزلية بقانون الموازنة، ويجب ان تعرض للتصويت عليها بالأغلبية السياسية".

البعيجي قال في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية كبيرة، وقد غيرت الكثير بمضمون الموازنة واصبحت جاهزة للتصويت، حسب تصريح اللجنة المالية، عدا فقرة حصة اقليم كوردستان التي تعتبر المشكلة الوحيدة بالموازنة".

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