الاستخبارات تلقي القبض على 13 عنصراً من داعش في نينوى

2021/02/13 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على 13 عنصرا من داعش في محافظة نينوى.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة انه “استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى من القاء القبض على 13 إرهابي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى”ز وأشار الى …

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