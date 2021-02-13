2021/02/13 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تلقى العراق⁩، دعوة رسمية من الجانب الروسي، للمشاركة بصفة مراقب بمؤتمر “أستانا⁩” حول الأزمة السورية.وجاء في بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله استقبل السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق⁩ يتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في مؤتمر “أستانا⁩” حول الأزمة السورية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق⁩ يتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في مؤتمر “أستانا⁩” حول الأزمة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).