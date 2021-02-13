هل ستمرر الموازنة دون حصة كردستان؟ اللجنة المالية تكشف تطورات مباحثات بغداد وأربيل

2021/02/13 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، عن تطورات مباحثات بغداد واربيل بشأن حصة كردستان في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة المالية اكملت جميع التعديلات ووضعت عدداً من المقترحات الجديدة، ولم يتبق سوى جدول او […]

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