بالصور.. إتلاف مواد غذائية وخضروات دخلت خلافاً للضوابط في كركوك

2021/02/13 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (13 شباط 2021)، إتلاف مواد غذائية وخضروات دخلت خلافاً للضوابط في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا للتوجيهات الصادرة لدعم المنتوج المحلي والسيطرة على منع دخول المواد غير المصرح بها، تواصل الأجهزة المختصة من بينها مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني إجراءاتها لإتلاف هذه المواد".

وأضاف البيان، أن "كميات المواد الممنوعة من الاستيراد، ضُبطت حسب الضوابط الزراعية في إحدى سيطرات محافظة كركوك".

يتبع.



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