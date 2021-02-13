أول تعليق برلماني على طلب الخارجية جرعات لقاح كورونا من السفارة الأمريكية

2021/02/13 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علقت خلية الأزمة في البرلمان، السبت (13 شباط 2021)، على طلب وزارة الخارجية العراقية، من السفارة الأمريكية في بغداد، منح العراق مليون جرعة من لقاحي فايزر واسترازينيكا، المضادين لفايروس كورونا.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع نجمان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الخارجية، الأولى لا تستطيع مخاطبة الوزارات والجهات الدولية الا من خلال وزارة الخارجية، فهي المنفذ الوحيد لمخاطبة الجهات الخارجية والدولية، فمخاطبة السفارة الامريكية عبر الخارجية لمنح العراق مليون جرعة من لقاحي فايزر واسترازينيكا، المضادين لفايروس كورونا أمر طبيعي وفق السياقات القانونية والدبلوماسية".

وأضاف، ان "وضع الولايات المتحدة الامريكية الوبائي متدهور جدا، وممكن اللجوء الى دول اخرى لها لقاحات مجربة مثل الصين وروسيا وبريطانيا، خصوصاً ان اللقاح الامريكي سيكون هو الاغلى بين كل اللقاحات الاخرى".

وأشار عضو الخلية البرلمانية، إلى أن "لقاحات كورونا اصبحت مثل الاسلحة، فبيعها الى الدول الاخرى لن يكون بسهولة ويكون من خلال اتفاقات وعلاقات خاصة".

وتابع انه "على وزارة الصحة والحكومة العراقية ان تتحركا بشكل جدي تجاه اي دولة لديها لقاحات كورونا ولا تحصر هذا الأمر بدولة معينة".

وفي وقت سابق،خاطبت وزارة الخارجية العراقية، السفارة الأمريكية في بغداد، لمنح العراق مليون جرعة من لقاحي فايزر واسترازينيكا، المضادين لفايروس كورونا.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "وزارة خارجية جمهورية العراق، تهدي أطيب تحياتها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد".

وأضافت الوزارة، أنها "تتشرف أن تنقل لها التماس وزارة الصحة لمساعدة الشعب العراقي في هذا الوقت العصيب، وتجهيزه بشكل عاجل بـ (مليون) جرعة من لقاح فايزر واسترازينيكا".

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