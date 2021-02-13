القبض على متهم بقتل وحرق عمه غربي بغداد

2021/02/13 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة القبض على متهم بقتل عمه وحرقه غربي بغداد .وذكر بيان لقيادة الشرطة :" ان المتهم قام بقتل وحرق عمه ثم قام بالبحث مع ذويه في منطقة سكن عمه قاصدا بذلك التمويه على جريمته وابعاد الشكوك عنه ".واضاف البيان انه :" بعد التعمق بالتحقيق ،اعترف المتهم صراحة انه اقدم على هذا الفعل الشنيع ودل على مكان الجثة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون"./انتهى9

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