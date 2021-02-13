الانواء الجوية : لاموجة برد او تساقط ثلوج خلال هذا الاسبوع

2021/02/13 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت الهيئة العامة للانواء الجوية، تعرض البلاد لموجة برد او تساقط ثلوج خلال هذا الاسبوع.وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية :" ان المؤشرات التي قدمتها الهيئة ، حتى يوم الثلاثاء المقبل ، تؤكد ان الاجواء طبيعية ودرجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها ولا تشهد تغييرا ولا توجد مؤشرات لتأثر البلاد بموجة برد او امطار خلال هذا الاسبوع".وأضاف الجابري، أنه "حتى الان لا توجد تقارير صادرة عن قسم التنبؤات الجوية في الهيئة تشير الى تأثر البلاد بموجة ثلوج او امطار خلال الفترة القليلة المقبلة"، لافتا الى :" ان هناك تنسيقا من قبل شعبة الاقمار الصناعية في الهيئة مع المركزين الاميركي والاوربي".وأشار الى أن "الاجواء ستشهد تقلبا حتى منتصف شهر آذار المقبل سواء على مستوى الامطار وموجات البرد وبالامكان تعرض البلاد للمنخفض السيبيري"./انتهى9

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