2021/02/13 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكهرباء تتخذ قراراً للعاملين بصفة عقود وأجور يومية المركز الخبري الوطني.

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