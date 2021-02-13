قتل عمه وأحرق جثته.. والقوات الامنية تعتقله غربي بغداد

2021/02/13 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت،

القبض على متهم اقدم على قتل عمه في

العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز شرطة محافظة بغداد

في قسم شرطة ابي غريب القت القبض على

مته

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