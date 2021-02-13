القبض على متهمين اثنين بترويج المخدرات في البصرة

2021/02/13 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت،

عن القاء القبض على متهمين اثنين بترويج

المخدرات في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، ان "مفارز سيطرة الخليج العربي

في محافظة البصرة تمكنت من

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