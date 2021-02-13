وكالة الاستخبارات: القبض على 13 ارهابيا ينتمون لعصابات داعش في نينوى

2021/02/13 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى

وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء

القبض على 13 ارهابيا ينتمون لعصابات

داعش الارهابية في محافظة نينوى.

الوكالة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "استناد

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