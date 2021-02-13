روسيا وفرنسا تدفنان رفات جنودهما بعد مئتي عام على هزيمة نابوليون

2021/02/13 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيازما (روسيا)-(أ ف ب) – سيتم دفن رفات جنود روس وفرنسيين سقطوا خلال الانسحاب الرهيب لنابوليون بونابرت في 1812 من روسيا، السبت بالقرب من ساحة المعركة في فيازما في لحظة تصالح فرنسية روسية.وفي الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابوليون، ستدفن رفات 126 جنديا كان قد عثر عليها في حفرة جماعية بين سمولنسك وموسكو، في […]

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