انتخاب الحقوقي البريطاني كريم خان مدعياً عاماً للجنائية الدولية

2021/02/13 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي-(أ ف ب) – انتُخب الحقوقي البريطاني كريم خان الجمعة مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، وهو منصب يتطلب عملا شاقا، خلفا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.فاز خان (50 عاما) الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي […]

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