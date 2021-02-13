المالية النيابية: قد نذهب إلى التصويت على الموازنة دون الكرد

2021/02/13 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت اللجنة المالية النيابية امكانية الذهاب الى التصويت على الموازنة دون الكرد مثل ما حصل في قانون العجز المالي في حال تأخر الاتفاق معهم.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، إنه لغاية اللحظة لا يوجد هناك اي اتفاق بين بغداد وأربيل على حصة اقليم كردستان في مشروع قانون موازنة الفين وواحد وعشرين مبينا ان المالية النيابية تسعى لأن تكون هناك مشاركة واتفاقاً على تمرير الموازنة بين كل الاطراف السياسية.

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