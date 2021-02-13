الأمن الوطني يتلف شحنات مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد

2021/02/13 | 13:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتلف الأمن الوطني، اليوم السبت، شحنات من مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد في محافظة كركوك.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه “تنفيذا للتوجيهات الصادرة لدعم المنتوج المحلي والسيطرة على منع دخول المواد غير المصرح بها، تواصل الأجهزة المختصة من بينها مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني إجراءاتها لاتلاف هذه المواد”.وأضافت انه “تم اتلاف كميات من المواد الممنوعة من الاستيراد حسب الضوابط الزراعية في إحدى سيطرات محافظة كركوك”.

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