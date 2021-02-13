نابولي ويوفنتوس.. قمة مثيرة على ملعب مارادونا

2021/02/13 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادسيكون ملعب دييغو أرماندو مارادونا مسرحاً للقمة النارية التي تجمع نابولي بضيفه يوفنتوس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي، إذ يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة.ويسعى نادي يوفنتوس لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على روما في الجولة المضية بثُنائية نظيفة، بينما يسعي نابولي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام جنوى.يوفنتوس وصل للنقطة 42 بعد 20 لقاء، حيث حقق 12 انتصاراً و6 تعادلات وهزيمتين، وسجل 41 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، مع بقاء له مباراة مؤجله.وعلى الجانب الآخر، وصل نابولي للنقطة 37 بعد 20 لقاء، حيث حقق 12 فوزاً وتعادل وحيد، و7 هزائم، وسجل لاعبوه 44 هدفاً، واستقلبت شباكه 21 هدفاً.مباراة الدور الأول لم تُلعب بعد انسحاب نابولي بسبب فيروس كورونا، وتحصل اليوفي على نقاطها الثلاث قبل أن تلغي المحكمة القرار، لتظل مؤجلة ومن غير المعروف موعدها حتى الآن.اليوفي بطل الموسم المنصرم يبحث عن تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات للضغط أكثر على الوصيف إنتر ميلان برصيد 47 نقطة والمتصدر ميلان برصيد 49 نقطة.



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