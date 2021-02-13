التوحش الذي يصيب الناس ناجم عن توحش النظام السياسي القائم! - كاظم حبيب

2021/02/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب إن بروز المزيد من مظاهر القسوة والتوحش لدى المزيد من الناس في التعامل اليومي مع عائلاتهم والمحيطين بهم، بما فيه القتل، يعتبر نتيجة واقعية لفعل عوامل كثيرة، في المقدمة منها نهج الحكم في الاستبداد والتوحش والتعامل القاسي مع الفرد والمجتمع، سيما المعارضين له، وابتعاده كلية عن كل ممارسة للحرية والحياة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكرامته.



لم يعرف العراقيون والعراقيات طيلة حياتهم طعم الحري ......





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