1تشرين: لاثورة بدون -قران العراق-؟ - عبدالامير الركابي

2021/02/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي في حين يسبغ على الحركة التي انطلقت عام 2019 تعبير او تسمية "الثورة"، او "الانتفاضة"، تثبت التجربة ان ماشهده العراق منذ 1تشرين من ذلك العام، هو حدث ومظهر وان كان متقدما، مازال يبحث عن تسميه مطابقة، التعبيران الآنفان المتداولان بالقياس لها ولحقيقتها، مجرد استعمال اصطلاحي جاهز، مبررتحت طائلة البداهة والاعتياد، لابحسب الاشتراطات الفعليه للحدث الجاري التعرض له، بما هو دالة استعادة للذات العراقية المس ......





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