2021/02/13 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت (13 شباط 2021)، تسجيل العراق نشاطاً زلزالياً خلال أسبوعين، على الحدود مع سوريا.واصدر قسم الرصد الزلزالي، اليوم ، تقريرًا للنشاط الزلزالي المسجل على الحدود العراقية - السورية خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ اصدار هذا التقرير .وقال حسنين جاسم، مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيأة العامة، التابع للوزارة، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث نشاط زلزالي خلال الأسبوعين الماضيين على الحدود العراقية السورية للفترة من (26/01/2021 ولغاية 10/02/2021)، وقد وصل مجموع الأحداث الزلزالية إلى (13) زلزالا ".وتابع "حيث تراوحت مقاديرها الزلزالية بين (2,3-5,0) درجة بينما كانت أعماقها البؤرية بين (5-22) كم وتم الشعور بها من قبل المواطنون في المناطق القريبة من موقع الهزة الرئيسية التي حدثت يوم الثلاثاء المصادف 26/01/2021 عند الساعة 2:17:40 بالتوقيت المحلي بالهزة وتحديدا في معظم مناطق محافظة نينوى بنسب متفاوتة من درجات الشعور ولم تردنا أية إصابات بشرية او مادية".وبين ان "قيام العاملين في قسم الرصد الزلزالي بمتابعة وتحليل ومراقبة هذا النشاط وتغطيته إعلامياً من خلال تقديم التقارير الفورية، فضلًا عن الرجوع الى الملفة الزلزالية التاريخية الموجودة في قسم الرصد الزلزالي وجد ان السجل الزلزالي الحديث اشار الى ( مائة وعشرون سنة الماضية) لهذه المنطقة حيث أنها تعرضت إلى حوالي (30) هزة أرضية وتكرار حدوثها كانت بفترات متباعدة، ورسمت الخارطة الزلزالية في المنطقة والتي توضح توزيع النشاط الزلزالي الذي حدث في المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل نشاطاً غير مسبوق: 13 زلزالاً خلال أسبوعين على الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل نشاطاً غير مسبوق: 13 زلزالاً خلال أسبوعين على الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).