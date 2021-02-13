2021/02/13 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’’تسويق النفط’’ تحدد المنفذ الوحيد لبيع نفط العراق وتتوعد بتحرك ضد التهريب

بغداد اليوم- بغداد

حدد شركة "سومو" لتسويق النفط العراقي، السبت (13 شباط 2021)، المنف الوحيد لبيع النفط وتتوعد بتحرك ضد التهريب، فيما أشارت إلى أنها الجهة الوحيدة والحصرية بتصدير النفط.

وقال بيان للشركة، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونيا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية كافة".

وأضاف، أن "تصدير منتوج زيت الوقود العراقي في هذه المرحلة يكون عبر المنفذ الجنوبي من الخزانات العائمة حصرا (POLA & EVGENIA I) الراسية في منطقة المخطاف عند المياه الإقليمية العراقية في الخليج العربي".

وأشار إلى أن "الإعلان عن بيع شحنات من هذا المنتوج من قبل جهات أخرى على إنها شحنات عراقية المنشأ فهي غير قانونية وتتحمل هذه الجهات كامل المسؤولية القانونية كون هذه الشحنات مهربة يحاسب عليها القانون العراقي".

وتابع البيان، أنه "بهذا الصدد تنفي شركة تسويق النفط قيامها بالإعلان عن بيع شحنة من منتوج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الاراضي التركية وستقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في بيع شحنات زيت الوقود على انها عراقية المنشأ عبر أي منفذ كان".

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