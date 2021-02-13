وزير الدفاع التركي يتفقد عمليات ’’مخلب النسر 2’’ على حدود العراق

2021/02/13 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم السبت (13 شباط 2021)، غرفة عمليات ’’مخاب النسر 2’’، على الشريط الحدودي مع العراق.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن "آكار والكادر المتقدم في وزارة الدفاع التركية تفقدا غرفة عمليات مخالب النسر 2 على الشريط الحدودي مع العراق، التي انطلقت منها العمليات العسكرية ضد عناصر الحزب العمال الكردستاني".

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن " العملية التي نظمت تحت اسم مخلب النسر 2، مستمرة حتى تدمير أوكار عناصر حزب العمال الكردستاني وجاءت بنتجية بمقتل أثنين من عناصر الحزب في منطقة غارا شمالي العراق".

وأطلقت وزارة الدفاع التركية، يوم الاربعاء (10 شباط 2021)، عملية "مخلب النسر 2"، ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد العملية التي أطلقتها في العام الماضي، وسُميّت بـ "مخلب النسر".

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