الامانة العامة لمجلس الوزراء تجدد تاكيدها بأن الترفيعات من تاريخ الاستحقاق

2021/02/13 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ جددت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تاكيدها ان الترفيعات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر الاداري"./انتهى9

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