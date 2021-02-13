2021/02/13 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل هزة ارضية بقوة (3،1) درجة في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل هزة ارضية بقوة (3،1) درجة في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).