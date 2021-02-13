العراقيون: نحن مع المظلوم المقتدر

2021/02/13 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون إسلامي وعقائدي، هكذا عبر العراقيون عن رأيهم بشأن العدوان السعودي الاميركي على الشعب ال...

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