2021/02/13 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، بياناً تحدثت فيه عن الغلق التام.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه المركز الخبري”، أنه “الوقت الذي تتصاعد فيه نسب الإصابات بفيروس كورونا منذرةً بموجةٍ ثانية من الجائحة قد تكون اقسى من الاولى، وقد أشارت بياناتنا المتكررة طيلة الأيام الماضية محذرةً المواطنين من الاستمرار بالتهاون بالاجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تتحدث عن الغلق التام في بيان المركز الخبري الوطني.

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