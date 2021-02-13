النقد المسرحي في ندوة صالون 9 الثقافي

2021/02/13 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت ندوة عن النقد المسرحي يوم السبت، في صالون 9 الثقافي بمبنى مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل .

في مستهل الندوة قدم الأديب والشاعر ناظم دلبند لمحة عن المسرحي حمه سوار عزيز الذي اعتبره احد الرموز المعروفين على مستوى الإقليم والعراق، موضحا، ان الندوة تتناول النقد المسرحي وذلك من اختصاص المحاضر وبعده طلب من المحاضر بالتفضل بتقديم محاضرته في هذا المجال وفي بداية محاضرته تفضل المحاضر الذي تناول منهج النقد وخاصة المنهج الانطباعي الذي تحدث عنه باسهاب باعتباره منهج الانطباعي الذي ينطلق منه الناقد المسرحي حسب انطباع نفسه تجاه واقع المسرح، وتناول بحديثه عن ارسطو الذي كان منظر له وهو أحد الفلاسفة اليونانيين، وأكد على واقع المسرح الكوردستاني بين الماضي والحاضر مشيرا الى إن البعض يتهم الواقع المسرحي الكوردي باعتباره بعيدا عن النقد المسرحي، وأضاف أن ذلك غير صحيح لأنه كان هناك نقد في السابق لكن لم يحدد نوع المدرسة بل كان نقد عام، وحيث لم يغيب النقد عن المسرح الكوردستاني، وتحدث عن الفيلسوف كارل ماركس الذي تم ربطه مع المسرح من خلال النقد الديالكتيكى باعتباره فكر جدلي، وهكذا اعتبر كل نقد لكافة مجال التيارات الأدبية هو نقد يمكن الاستفادة منه في مجال الواقع والاتجاهات المسرحية، وحتى تناول مجموعة متخصصين مثل فرويد وعلاقته بالنقد المسرحي، وغيره من المتخصصين في مجال المسرح.

وفي الختام جرت مداخلات من قبل الحضور وقام المحاضر بالرد على جميع تلك المداخلات، واختتمت الندوة بتوقيع كتابين عن المسرح ومن تأليفه وتوزيعه على الحضور.

PUKmedia زيد محمود

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