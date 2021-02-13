الامن النيابية تكشف عن تعميم لحماية المنتج المحلي من تهريب المنافذ الشمالية

2021/02/13 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، السبت، عن تعميم شامل حيال ملف التهريب في البلاد من المنافذ الحدودية الشمالية.

وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،اننا” نعتبر حماية المنتج الوطني سواء اكان في القطاع الزراعي او الصناعي اولوية لبناء اقتصاد يسهم في خلق توازن ويعطي مساحة اكبر لتوفير فرص العمل بما يساعد على امتصاص البطالة وخفض معدلات الفقر الحاد خاصة وان اغراق الاسواق بالمستورد له تداعيات سلبية بشكل عام”.

واضاف الركابي،ان” لجنة الامن والدفاع النيابية خلال لقاءاها مع قادة المنظومات الامنية العليا في البلاد وجهت تعميم شامل وتاكيد على ضرورة الاهتمام بملف المنافذ الشمالية والشرقية للعراق من اجل مواجهة اي محاولات للتهريب واغراق الاسواق لكن للاسف لم نلمس اي اهتمام رغم دعوات مسؤولي وزارتي الزراعة والصناعة المتكررة ووضوعهما رزنامة محاصيل ومواد ممنوعة من الاستيراد لحماية المنتج الوطني”.

واضاف الركابي،ان” هناك تباطى من قبل بعض المسؤولين في المنافذ والسيطرات في مواجهة ملف التهريب وادخال المحاصيل الممنوعة من الاستيراد داعيا الى ضرورة ان تكون هناك وقفة لدعم المنتج الوطني ودعم الاقتصاد العراقي لان اغراق الاسواق بالمستورد سيدفع الى ضرر بالغ لكل القطاعات وخاصة الزراعة التي تمتص جزء كبير من البطالة في البلاد”.

ويعاني العراق من ملف تهريب البضائع والمحاصيل من بعض المنافذ الحدودية ما ادى الى ضرر بالغ على المزارعين”.انتهى 25 ف

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