عملاق أوروبي جديد ينضم إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح

2021/02/13 | 14:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انضم عملاق أوروبي جديد إلى سباق التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقا لموقع “le10sport” الفرنسي، فإن آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم تلاشت لصالح مانشستر سيتي.وأضاف الموقع الفرنسي أن ليفربول بات مجبرا على المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وأشار إلى أنه في حالة الفشل في التأهل إلى دوري الأبطال، سيكون ليفربول مهددا بخسارة صلاح في الصيف المقبل.وأوضح أن ريال مدريد مهتم بالصفقة، لكن الحالة المادية للملكي وبرشلونة ستجبر صلاح على البحث عن وجهة أخرى.وأكد أن باريس سان جيرمان يراقب […]

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