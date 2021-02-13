2021/02/13 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت (13 شباط 2021)، أمراً وزارياً بشأن العاملين بصفة عقود أو أجور يومية في الوزارة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة بتاريخ اليوم، وبتوقيع مدير الدائرة الادارية في وزارة الكهرباء فلاح سعيد جرمط، تضمنت "عدم أنهاء خدمات العاملين بصفة عقود أو أجور يومية إلا بعد استحصال موافقة الوزير حصراً، مع ذكر السبب".

ونوهت الوثيقة إلى "إلغاء الفقرة 28 من صلاحيات المدراء العامين في الشركات العامة كافة بموجب الأمر الوزاري المذكور آنفاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيه جديد من الكهرباء بخصوص العاملين بصفة أجر وعقد في الوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيه جديد من الكهرباء بخصوص العاملين بصفة أجر وعقد في الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).