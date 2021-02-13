2021/02/13 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت شرطة واسط، اليوم السبت، القبض على متهمٍ قتل اباه ورمى جثته بمنطقة زراعية شمال مدينة الكوت مركز محافظة واسط.وقالت شرطة محافظة واسط، في بيان : إن قوة أمنية القت، صباح اليوم، القبض على متهم اقدم على ارتكاب جريمة بشعة بحق ابيه، بقتله ورميه على مشارف الطرق الزراعية في قضاء العزيزية.وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد جمع المعلومات والتحقيق من قبل ابطال مكافحة اجرام واسط، مشيرة الى التوصل للقاتل (ابنه) والذي اعترف صراحة بقيامه بارتكاب جريمته بقتل والده بسبب طمعه بالأموال.وبينت شرطة واسط، ان المجنى عليه صاحب مواشي، لافتا الى أن القاتل مطلوب مبالغ مالية./انتهى9

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