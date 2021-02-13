عمليات سامراء تنفي حادثة انفجار سيارة مفخخة بعناصر داعش

2021/02/13 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات سامراء في العراق، اليوم السبت حقيقة حادث انفجار سيارة مفخخة على عناصر تنظيم داعش الارهابي في المدينة....

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