العراق يتلقى دعوة للمشاركة في أستانا السورية

2021/02/13 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى العراق اليوم السبت دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية....

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