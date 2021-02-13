شرطة الانبار: القبض على ثلاثة متهمين احدهم بالارهاب

2021/02/13 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم السبت، عن القاء من القبض على ثلاثة متهمين بقضايا متنوعة في المحافظة.

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة الانبار تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بقضايا متنوعة حيث القى قسم الجريمة المنظمة وباسناد فوج طوارى الانبار التاسع القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 52/أ من قانون البنك المركزي وضبط بحوزته عددا من المعاملات التقاعدية".

واضاف البيان ان "قوة من مركز شرطة الانبار الحادي عشر تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 434 من قانون العقوبات، في حين القى فوج طوارئ الانبار الحادي عشر القبض على متهم بالارهاب ليتم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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