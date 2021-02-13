قتلى وجرحى في انفجار بمصنع للمفرقعات النارية في الهند

2021/02/13 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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لقي تسعة عشر شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات بجروح خلال انفجار بمصنع للمفرقعات والأسهم النارية في الهند.

ووقع الانفجار بعد ظهر الجمعة في ولاية تاميل نادو، وهو أسوأ كارثة من نوعها تشهدها الولاية الواقعة جنوبا..



وقال المسؤول المحلي آر كانان لوكالة فرانس برس إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع في الساعات المقبلة.

وبحسب تقارير اعلامية فإن المصنع غير قانوني وإن المالك مفقود والشرطة تحقق في الحادث.

المصدر: وكالة فرانس برس – AFP

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