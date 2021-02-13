الصحة تُعد حزمة إجراءات لتقليل إصابات كورونا: عدم الالتزام سيؤدي للحظر الشامل

2021/02/13 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، حزمة من الاجراءات الوقائية لقطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب الاصابات، فيما أكدت انه اذا استمرت الاصابات ستضطر الوزارة للتوصية بالحظر الصحي الشامل والغلق التام لكل مرافق الحياة الحيوية ذات التجمعات البشرية.التي تساعد في قطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب الاصابات اذا تم الالتزام بها، …

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